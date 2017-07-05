Болит шея? Сделайте три упражнения
05.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
1. Подбородок опустите к шее. Поверните голову сначала 5 раз вправо, а затем 5 раз влево.
2. Немного поднимите подбородок. Опять поверните голову вправо 5 раз, потом влево 5 раз.
3. Наклоните голову вправо, пытаясь достать ухом плечо – 5 раз, затем влево 5 раз.
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