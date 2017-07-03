Белорусу – шпиону грозят 15 лет наказания
До пятнадцати лет лишения свободы грозит в Украине гражданину Беларуси. Его обвиняют в шпионаже. О таком сообщают Белорусские новости, пишет Время черниговский.
Еще 16 июня СБУ задержала гражданина Беларуси, по которому в этот же день возбудили уголовное дело по подозрению в шпионаже. Об этом указано в судебном решении, опубликованном 23 июня в Едином реестре судебных решений Украины.
В документе говорится о том, что 19 июня Деснянский районный суд города Чернигова рассмотрел в открытом судебном заседании ходатайство следственного отдела управления СБУ в Черниговской области о взятии под стражу гражданина Беларуси.
Мужчину обвиняют в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 114 УК Украины – шпионаж. Это особо тяжкое преступление, за которое предусмотрено безальтернативное наказание – лишение свободы от 10 до 15 лет.
По материалам уголовного производства, белорус подозревается в сборе с целью передачи иностранному государству сведений, составляющих государственную тайну, совершенные иностранцем». В пользу какого государства шпионил подозреваемый, не уточняется. Но, как стало известно из неофициальных источников, речь идет о шпионаже в пользу Российской Федерации.
В судебном решении говорится, что подозреваемый с обвинениями не согласен. Судья ходатайство прокурора и следователя о содержании подозреваемого под стражей удовлетворил, посчитав обвинение обоснованным. При этом он учел, что подозреваемый белорус не имеет постоянного или временного места жительства в Украине, нигде не работает, не женат, по его словам, ранее не был судим и имеет на иждивении отца.
Судья посчитал, что подозреваемый, «осознавая неотвратимость наказания, может скрыться от следствия и суда, уничтожить, спрятать или исказить вещественные доказательства и доказательства, препятствовать уголовному производству и незаконно влиять на свидетелей, экспертов и специалистов в этом уголовном производстве. Белорус будет содержаться под стражей в Киеве.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым