Бахмач поставил Тараса
Декоммунизация, а теперь еще и десоветизация.
Так сказал Бахмач Чернигівської области и открыл на День Конституции строгий памятник Шевченко.
Металл на бюст приняли с многотонного бахмачского Ленина, демонтированного сразу после Революции Достоинства. 80% “тела” Ульянова пошла на самодельные пластины для бронежилетов в первые дни войны. А вот остальные пустили на Поэта. Справедливо!
Пел хор Свято-Успенской церкви УПЦ КП м. Бахмач. Хорошо пел. Слышали и в Батурине, который Москва была “зажгла, Чечеля убила, и старого, и малого в Сейме потопила…”
Еще одно место украинской силы. Возле зоны Terrorussian Federation
Спасибо председателю Павлу Шимку, отцу Владимиру Павлині, волонтерам Денису Сергиенко, Михаилу Виноградову, герою войны Артему Ильченко и всей Бахмаче сотни нашей святой Гетманщины.
Ростислав МАРТЫНЮКДокторская правда- для тех кто хочет быть здоровым