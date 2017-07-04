Банда в балаклавах отобрали у супругов на Черниговщине все сбережения

magictr | 04.07.2017 | Новости | Комментариев нет

В ночь со 2 на 3 июля неизвестные в балаклавах совершили разбойное нападение на немолодые супруги на Менщине.

Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников.

Так, 79-летняя женщина рассказала, что около 3-х ночи ее муж вышел в туалет, а трое неизвестных в балаклавах, воспользовавшись этим, проникли в дом.

Нападавшие связали хозяина дома и стали избивать, требуя деньги.

Потом они все же забрали денежные средства в сумме 130 тысяч гривен и исчезли. Пострадавшая успела увидеть, что злоумышленники скрылись в автомобиле.

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