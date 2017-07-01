А “зеленые гигакалории” – лучше!
Еще совсем недавно чиновники разных уровней и депутаты всевозможных советов гордо фотографировались на фоне металлических тычок с голубым огоньком дорогого российского газа. Казалось, уже и хутора посадят на газовую иглу зависимости. Тех же, кто смел подавать голос о отопление торфом, дровами, соломой, лозой, считали отсталыми людьми с позапрошлого века. Умалчивая, что Европа как раз и берет курс на все большую замену газа биологическим топливом.
Датчане нас научат
Не случайно маленькая Дания обучает представителей объединенных территориальных общин в Украине жить без газа. Именно Украинско – датский энергетический центр совместно с Государственным агентством по энергоэффективности и энергосбережению Украины провел семинар в Чернигове – уже в пятый раз в регионах нашей государства. В той же Дании производство тепловой энергии из возобновляемых источников составляет 47 процентов, тогда как в Украине – 1,3 %.
Председатель Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Сергей Савчук заверил представителей местных общин и бизнеса, что проекты по возобновляемой энергетике – это стопроцентное социально-экономическое укрепление территориальных общин, активизация работы малого и среднего бизнеса, создание новых рабочих мест, увеличение поступлений в бюджеты. Приобщение местных общин к развитию рынка возобновляемых источников энергии гарантирует им заработок и экономическое развитие.
Скажем, Корюковская ТЭС, только что введенная в эксплуатацию, позволила перевести школы, детсады района на «зеленую» энергию. Более того – пограничная Корюковка будет давать свой вклад энергии в общую систему Украины. Как сообщил заместитель председателя Черниговской областной государственной администрации Сергей Сергиенко, еще более мощную ТЭС планируют поставить в Семеновском районе. Для района, который имеет всего 4 бюджетообразующие предприятия – это большое событие и для трудоустройства местных жителей, и для энергетической независимости.
«Волынь сегодня шлет на экспорта Польшу треску с энергетической ивы, а оттуда к нам идет уголь. Думаю, что это неправильно» – подчеркнул председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук.
Черниговщина богата и лесами, и торфом. Вокруг последнего годы идут позиционные войны, о чем не раз информировал «Голос Украины». Два предприятия отрасли, что остались, работают с надрывом – киевское руководство то присылает невгодне руководство, которое ладилось довести заводы до банкротства, то не предоставляет разрешений на разработку торфяных полей… «Черниговский торф уже используется ТЭЦ, но не нашей», – отметил Сергей Сергиенко и заверил, что областная администрация будет помогать развитию Смолинского и Ірванцівського предприятий «Черниговторфа».
Справка.
В прошлом году в Черниговской области сокращено использование газа почти на 10%. Удалось привлечь инвесторов, которые работают по всей области в проектах с использования вместо газа альтернативных видов топлива, в первую очередь, отходов древесины, торфа. В частности, в прошлом году на 59 объектах проведены работы по переводу котельных на использование альтернативных видов топлива.
Тепло с дымохода?
«В Литве запрещено устанавливать большие котлы без утилизации тепла дыма», – интриговал член Биоэнергетической ассоциации Украины Владимир Майстришин. Проще говоря, экономная Европа учит нас брать даже из дымоходов тепло. И уже есть у нас результаты – в Борисполе утилизация тепла дымовых газов обогревает город. Ведь температура скидових дымов котельной составляет, как правило, не менее 110 градусов.
Кстати, Владимир Майстришин в то же время убеждал местных власть имущих не отдавать коммунальные ТЭЦ коммерсантам: «Предприниматель, и я в том числе, будем стараться поднять тариф, равную уменьшению потребителей и инвестиционным потерям». Зато он доказывает, что каждая городская управа способна справиться со своим имуществом с пользой для горожан. А предприниматели должны зарабатывать на транспортировке тепла.
Солнечные батареи – уже реальность?
Уже даже в селах, хоть и редко, можно увидеть на крышах солнечные батареи. Сергей Савчук заверил, что государство уже сегодня компенсирует 35 процентов их стоимости для индивидуальных хозяйств. А в Житомирской области местная власть добавляет еще 20 процентов. Поэтому каждый год количество таких хозяйств растет, есть 19 и в Черниговской области. Есть солнечная батарея даже на черниговском католическом костеле. Хотя, конечно, такое удовольствие все же остается дорогим.
Интересные примеры.
Солнечная электростанция в Шаргороде (Винницкая область) на почти 6 гектарах: сокращение вредных выбросов в атмосферу около 10 тысяч тонн.
Ботиевская ветроэлектростанция (Запорожская область) – крупнейшая в Европе, ее мощность 200 МВт. Ежегодно в электросеть Украины дает 634 млн кВт
Биогазовый комплекс «Орель – лидер» (Винницкая область): 100% переработка куриного помета с силосом сорго дает 10 000 Гкал и замещение природного газа для птицефабрики.
…И последний момент – на Черниговщине, особенно в северных районах, много земель, которые малопригодны для сельскохозяйственных урожаев. Но выращивание там энергетической ивы – верный путь для эффективного использования природных ресурсов.
Василий ЧЕПУРНЫЙ, “Голос Украины”
м. Чернигов