Атрошенко наехал на «Наш край»

magictr | 29.06.2017 | Новости | Комментариев нет

Мэр Владислав Атрошенко сделал замечание депутатам от партии «Наш край» после голосования за выделение средств на приют для животных.

«После этого голосования урну для выборов секретаря поставим в кабинете у секретаря городского совета. Знаете есть обоснованные позиции, а есть бессмысленные. Сейчас вы бьете под дых нынешнему секретарю (Максиму Черненко. – Ред.)», — сказал он.

На самом деле история с построением стерилизационного центра в Чернигове, мягко говоря, странная и длится она уже почти год. Официальное сообщение о строительстве приюта для животных в Чернигове появилось 13 июля прошлого года на портале городского совета.

Стерилизационный центр обещали построить за 4 миллиона 200 тысяч гривен и уже через несколько месяцев сдать объект в эксплуатацию. Но… не так сталося как гадалося. Финальную дату все время меняли и сумму расходов несколько раз увеличивали.

Очередное обещание построить центр до 1 июля, очевидно, вновь станет лживым заявлением, ведь до этой даты остается уже не так много, а центр, мягко говоря, недоделанный. Кстати, за «мистических» обстоятельств приют для животных из 4 миллионов 200 тысяч гривен подорожал до почти 10 миллионов.

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