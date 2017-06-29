Атрошенко наехал на «Наш край»
Мэр Владислав Атрошенко сделал замечание депутатам от партии «Наш край» после голосования за выделение средств на приют для животных.
«После этого голосования урну для выборов секретаря поставим в кабинете у секретаря городского совета. Знаете есть обоснованные позиции, а есть бессмысленные. Сейчас вы бьете под дых нынешнему секретарю (Максиму Черненко. – Ред.)», — сказал он.
На самом деле история с построением стерилизационного центра в Чернигове, мягко говоря, странная и длится она уже почти год. Официальное сообщение о строительстве приюта для животных в Чернигове появилось 13 июля прошлого года на портале городского совета.
Стерилизационный центр обещали построить за 4 миллиона 200 тысяч гривен и уже через несколько месяцев сдать объект в эксплуатацию. Но… не так сталося как гадалося. Финальную дату все время меняли и сумму расходов несколько раз увеличивали.
Очередное обещание построить центр до 1 июля, очевидно, вновь станет лживым заявлением, ведь до этой даты остается уже не так много, а центр, мягко говоря, недоделанный. Кстати, за «мистических» обстоятельств приют для животных из 4 миллионов 200 тысяч гривен подорожал до почти 10 миллионов.
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