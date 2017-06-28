Атрошенко взялся за мошеннические схемы “Вены”?
Черниговский городской председатель Владислав Атрошенко поручил срочно выяснить, какой будет дальнейшая судьба недоимки по земельному налогу от фирмы «Вена».
По информации налоговой, сумма недоимки – 1,4 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Черниговского городского совета.
По словам Владислава Атрошенко, город готов идти навстречу бизнесу во многих вопросах, в частности, устанавливать при исчислении земельного налога справедливые коэффициенты в зависимости от фактического использования земли. Но подход будет единым ко всем.
«У нас отношения в городе должны быть прозрачными. Есть вопросы, которые я с налогоплательщиком могу обсуждать, а есть такие, что не могу и не буду», – сказал мэр.
Он отметил, что город получает с этого вида налога 150 млн грн на год.
И считает, что на самом деле бизнес также должен быть заинтересован в том, чтобы эти средства собирались и вкладывались в развитие Чернигова. Ведь там, где городская инфраструктура не развивается и местность становится депрессивной, стоимость самого бизнеса снижается. Тогда убытки будут гораздо больше, чем та сумма, которую бизнес удалось сэкономить уклонением от налогов.
Отметим, что “Вена” отличилась и прослушиванием разговоров в управлении милиции (этим занимался Дмитрий Шевчук – бывший начальник городской милиции, отмечен во время Оранжевой революции, что ушел в “Вену” начальником службы безопасности), и масштабной рекламной кампанией по продвижению своих кандидатов – одна из которых, Анна Романова стала благодаря этому заступницей Соколова, а затем попала в список “Самопомочі”, и распространением бесплатной прессы для одумранювання и русификации черниговцев… И подкупом и шантажом власти, которые намеревались пустить на черниговский рынок другие предприятия для преодоления монополии “Вены”.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым