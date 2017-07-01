Арт-терапия на детской площадке (Фото)
01.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Чернигове на улице Толстого родители местных рисунков разрисовали старую электрощитовую, которая стоит прямо на детской площадке.
Несколько лет назад местные жители собрались и нарисовали несколько героев из мультфильмов.
Заметили, что детям это значительно поднимает настроение. В этом году решили масштабнее разваливать эту старую пристройку.
Хоть сама площадка достаточно проблемных, ведь коммунальщики никак его не поделят. В КП «Новозаводское» отказываются его ремонтировать, мол он принадлежит корпоративному Жека.
Последние перебрасывают его на плечи коммунального предприятия. Родители сетуют, что площадка часто остается даже без песка.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым