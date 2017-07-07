Анджелина Джоли снова экстремально похудела (ФОТО)
07.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
Поклонники переживают за здоровье любимой актрисы, сообщает сайт Наша мама.
Поклонники 42-летней актрисы также обратили внимание, что она снова начала ходить в платьях свободного кроя, которые скрывают фигуру. По словам инсайдеров, Джоли носит их лишь для того, чтобы прекратить обсуждение в прессе ее худобы: “Анджелина очень переживает по поводу своей нынешней физической формы. Так, она снова сбросила пару килограммов за нервов, связанных с переездом, поэтому старается носить вещи, которые будут это скрывать”.
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Источник: elle.ru
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