Аденоиды у ребенка: стоит ли удалять
О проблеме аденоидов у детей расскажут эксперты в нашем материале. Сообщает сайт Наша мама.
Его симптомы – заложенность носа, дыхание ртом, гнусавость, нарушение сна. В большинстве случаев болезнь проходит, и глоточная миндалина уменьшается в размерах. Есть и исключения, когда глоточная миндалина, наоборот, становится больше, а перечисленные выше симптомы остаются. Чаще всего разросшуюся ткань рекомендуется удалить. Совету не всегда надо следовать.
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Что делать? Операция нужна, когда ребенок практически все время дышит ртом и даже есть не может нормально, потому что приходится выбирать – или дышать или жевать. В горизонтальном положении увеличенные аденоиды у ребенка почти полностью перекрывают поток воздуха, и малыш не может спать. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: www.2mm.ru
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