Аденоиды у ребенка: стоит ли удалять

magictr | 05.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

О проблеме аденоидов у детей расскажут эксперты в нашем материале. Сообщает сайт Наша мама.

Глоточна миндалина, расположенная на задней стенке глотки, – важный орган. Основная его функция – очистка вдыхаемого воздуха и борьба с вирусами и бактериями. Бывает, что сама миндалина воспаляется, и у ребенка начинается аденоідит.

Его симптомы – заложенность носа, дыхание ртом, гнусавость, нарушение сна. В большинстве случаев болезнь проходит, и глоточная миндалина уменьшается в размерах. Есть и исключения, когда глоточная миндалина, наоборот, становится больше, а перечисленные выше симптомы остаются. Чаще всего разросшуюся ткань рекомендуется удалить. Совету не всегда надо следовать.

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Что делать? Операция нужна, когда ребенок практически все время дышит ртом и даже есть не может нормально, потому что приходится выбирать – или дышать или жевать. В горизонтальном положении увеличенные аденоиды у ребенка почти полностью перекрывают поток воздуха, и малыш не может спать. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: www.2mm.ru

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