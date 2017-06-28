Автомобильный «апокалипсис»: на «Золотом берегу» неконституционный хаос (Фото)
28.06.2017 | Новости | Комментариев нет|
В праздничный и одновременно выходной день – День Конституции черниговцы массово решили отдохнуть на городском пляже «Золотой Берег». После обеда платная парковка при въезде на пляж забита до отказа.
Здесь могут разместиться около сотни автомобилей. А потому владельцам автомобилей ничего не оставалось, как тулить собственный транспорт под деревья – просто на зеленую зону. Черниговцы возмущались неудобствами.
«Это ужас! Очевидно, что во время реконструкции пляжа, власть совсем не подумала об автомобилистах. Здесь творится настоящий беспорядок. Ну почему не сделать еще одну парковку, пусть она будет без охраны, бесплатная», — делится мыслями черниговец Василий.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым