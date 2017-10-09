«Золотая» водичка: черниговцы возмущены расточительством нового фонтана
В социальной сообществу «Черниговский кисель» уже второй день подряд горожане обсуждают проблему, что с нового фонтана в сквере имени Богдана Хмельницкого выплескивается вода. Некоторые из участников дискуссии предполагает, что это происходит через ветер.
Однако нашлись люди, которые решили воочию убедиться, так ли это.
«Нет, господа, ветер здесь ни к чему. Скорее всего, это технический просчет, потому что вода льется прямо на гранит, а из гранита на тротуарную плитку», – говорится в посте.
ЧЕline попытался прояснить ситуацию и обратился за комментарием по этому поводу в пресс-службу управления жилищно-коммунального хозяйства Черниговского городского совета. Но нам ответили, что проектом реконструкции сквера занимается управление капитального строительства. Поэтому именно там смогут ответить на эти вопросы.
Позвонили с этого управления. Там сказали, что рассказать про фонтаны сможет начальник, но ни его, ни заместителя сейчас на рабочем месте нет, поехали по объектам.
Зато ЧЕline продолжает держать руку на «фонтановому пульсе». Как только удастся взять официальный комментарий, сразу же сообщим читателям.
Фото Черниговский Кисель
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