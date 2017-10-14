«Укрзализныця» планирует закупить у немцев 100 употребляемых поездов
2017-10-13 20:54
«Укрзализныця» планирует закупить у немцев 100 употребляемых поездов
Министр инфраструктуры Украины Владимир Емельян сообщил, что на новые поезда в «Укрзализныце» средств нет
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Немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn рассматривает возможность продажи «Укрзализныци» б / региональных дизельных поездов. Об этом после поездки в Берлин сообщил в Facebook министр инфраструктуры Украины Владимир Емельян.
По мнению министра, у миллионов украинцев появится реальный шанс ездить в комфортных поездах с кондиционерами и вакуумными туалетами уже с конца 2018 года. Немецкие дизельные поезда без капитальных ремонтов смогут работать по меньшей мере еще 15 лет.
Омелян сообщил, что нынешняя реформа «Укрзализныци» не предусматривает существенного обновления подвижного состава региональных поездов. При этом из 165 дизель-поездов полноценно работают лишь 112.
«Соответственно, коллапс не за горами. О новый подвижной состав никто даже не заикается», — отметил министр.
Напомним, с ноября в ночных поездах «Укрзалізниці» появится полноценное питание. В меню — первые блюда, сэндвичи, снеки и десерты.