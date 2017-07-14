«Вместо нас прямо с вертолета высадили на вершину проходимцев из другой команды», – Александр Рябоконь
В Чернигове 13 июля состоялась встреча ФК «Десна» с болельщиками. На ней присутствовал главный тренер клуба Александр Рябоконь.
FootBoom приводит интересное из речи Александра Дмитриевича.
– Если возвращаться к началу нашего пути, то, можно сказать, что мы снарядили экспедицию, обули, одели, накормили, вложили финансы. Команда пошла на свою вершину, там, где спотыкалась, потом снова поднималась… Шла, шла и наконец добралась до невиданных вершин черниговского футбола. Но в итоге нам дали пинка под зад, сказали: «Фальстарт» и вместо нас прямо с вертолета высадили туда проходимцев из другой команды. Такой вот итог всей нашей борьбы. Стоит отметить, что футбольная общественность предоставила нам поддержку. Практически все футболисты, тренеры, футбольные люди поддерживали «Десну». Как видим, этого оказалось мало. Те люди, которые действительно могли помочь в решении этих задач – самоустранились. Имею в виду губернатора, мэра, а также Федерацию футбола Черниговской области. Нас, по сути, ограбили и унизили. Вроде бы там работают все нормальные люди, но даже в этой ситуации они показывали преданность и покорность ФФУ. Единогласно голосовали. Ни одного действия и доброго слова с их стороны не было. Очевидно, не очень наш край хотел, чтобы мы играли в Премьер-лиге.
Что касается УПЛ и ФФУ – решение абсолютно незаконное. Наверное, они считают, что футбол – часть их жизни, а мы в ней лишние. Профессионалы там не нужны. У них есть своя когорта людей, которые решают вопрос, как им выгодно. Если такое отношение к команде, то, наверное, вообще нет смысла заниматься футболом, ставить какие-то задачи, за что бороться. Впрочем, мы приняли решение начать этот чемпионат, а дальше будет видно. До последнего дня мы надеялись, что чиновники пересмотрят это решение и справедливость восторжествует. Но правда одна и, видимо, ее просто на всех не хватает. На сегодня клуб покинули лишь два игрока из 24-х. Максим Максименко ушел в «Колос», а Солдата мы отпустили в «Ингулец». У Игоря было мало игровой практики, поэтому пошли ему навстречу.
Источник: FootBoom
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