«Ты не обязана…» – мамины советы дочке
2017-09-28 19:10
«Ты не обязана…» – мамины советы дочке
Эти 13 маминых советов для подрастающей дочери …как вирус разлетелись по Интернету
Мама-блогер из Портленда Тони Хаммер написала письмо с запретами для своей пятилетней дочери, которая, как вирус, разошлась по всему Интернету и вызвало резонанс среди пользователей, передает Rus.Media.
А все потому, что ее советы оказались действительно мудрыми. В них то, что все подсознательно понимали, но никак не могли выразить словами. А у этой женщины получилось.
Письмо-список включает в себя тринадцать вещей, которые маленькой девочке не следует делать. Несмотря на это, цель послания не ограничивать волю и свободу действий ребенка, а наоборот показать безграничность и многогранность мира и предоставить возможность ею воспользоваться.
«Я хотела поддержать дочь, она очень сильная и добрая одновременно. Она защищает тех, кто не в состоянии по каким-то причинам постоять за себя, верит в справедливость и перемены», — делится блогер.
Тони Хамер решила написать письмо, потому что ее девочка растет и идет в детский сад, и ей хочется, чтобы опыт малышки отличался от ее собственного, полученного в таком же возрасте. «Меня много дразнили в детстве, — говорит мама девочки. — Мысль о том, что ей может довестись пройти через то же самое, меня угнетает. Я хочу подготовить ее, чтобы она смогла встретить реальность лучше, чем я когда-то».
А вот и полный текст письма, который вдохновил многих родителей на доверительную беседу о жизни и со своими детьми.
«Милая дочь, не извиняйся, когда кто-то толкает тебя, а не ты».
«Не начинай с унизительной фразы “не хотелось бы доставлять вам неудобств”. Это не про тебя. Ты не приносишь неприятности. Твои мысли и чувства имеют право быть, а ты сама, как человек, заслуживаешь на уважительное отношение, всегда».
«Не выдумывай причин для отказа парню, если он тебе не нравится. Ты никому ничего не должна. Простое “нет, спасибо” должно быть принятым без возражений и нападок».
«Не подражай окружающим. Если тебе хочется пиццы, смело заказывай ее, а не салат, только потому, что все вокруг предпочли именно его».
«Не отращивать волосы, если это делает кого-то счастливым, а не тебя. Кто-то хочет видеть тебя именно такой. А что, если ты другая?»
«Не надевай платье, если тебе в нем некомфортно. Дресс-код отменяется».
«Не оставайся сидеть дома, когда нет с кем выйти. Прогуляйся одна. Получай опыт самостоятельно, он полностью твой».
«Не сдерживай слезы. Они означают, что внутри тебя есть чувства, которые требуют выражения. Плач — это проявление человечности, а не слабости».
«Не надо улыбаться лишь для того, чтобы понравиться кому-то. Оставайся в своем настроении».
«Не стесняйся смеяться над собственными шутками. Тебе весело — это нормально».
«Не говори “да” лишь бы быть вежливой. Не забывай про слово “нет”. Твоя жизнь — твой выбор».
«Не стесняйся своих мыслей. Говори, говори громко. Ты должна быть услышанной».
«Не надо бояться себя. Будь смелой, будь уверенной, будь красивой. Любой непростительно отчаянной и дерзкой в желании оставаться собой».
Считаешь ли ты слова матери правильными?