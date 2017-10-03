«Трещины не будет», – управление ЖКХ о поврежденную дорогу до «Золотого берега»
03.10.2017 | Новости | Комментариев нет|
Одной из топ-тем, которую черниговцы живо обсуждали в соцсетях, стала трещина в новом асфальте по дороге на пляж «Золотой берег».
Коммунальщики отреагировали на комментарии горожан и дали ответ по этому поводу.
«Эта неровность в дорожном покрытии находится над люком канализационного колодца. После завершения всех работ люк будет находиться на одном уровне с верхним слоем асфальтового покрытия. Напомним, сейчас укладывается первый слой.
Спасибо жителям за внимание к ремонтных работ, которые ведутся в городе. Управление ЖКХ открытое к диалогу и всегда пытается ответить на поставленные вопросы», – говорится в информации управления ЖКХ Черниговского городского совета.
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