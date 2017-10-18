«Снежная лавина» в Ічнянській ОТГ: предвыборные баталии продолжаются
Предвыборные баталии в Ічнянській ОТГ продолжаются и набирают все новые обороты. Сегодня, 17 октября, суд в очередной раз отменил незаконные избирательные округа и обязал Ічнянську ТИК образовать их в соответствии с требованиями Закона. Но, одновременно с этим было отменено и решение об утверждении текста избирательных бюллетеней с этих выборов, как следствие незаконно образованных избирательных округов.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил черниговский правозащитник Николай Торбеев.
«То есть, теперь комиссия не имеет права изготавливать и бюллетени. Это является цепным следствием первичного нарушения комиссией Закона. Сколько будет еще нарушений со стороны комиссии и какие, и для кого будут последствия – я уже не прогнозирую. Единственное, хочу обратиться к Ичнянской ТИК с просьбой, меньше слушать «советчиков», думать собственными мозгами и соблюдать требования Закона. Ситуация набирает необратимым последствиям», — отмечает Николай Торбеев.