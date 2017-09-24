«Смотри не навернись»: черниговцев приглашают на вечерний забег
Сообщество любителей бега «Беговой Чернигов» приглашает всех желающих принять участие в первом в Чернигове вечернем забеге под названием «Смотри не навернись».
Мероприятие состоится 29 сентября в 20.00. Место старта: стадион им. Гагарина. Общая длина маршрута составит 5 км.
На участников забега ждет увлекательная пробежка по вечернему Чернигову, а также вкусный чай и сладости на финише.
Поскольку забег будет происходить в темное время суток, организаторы настоятельно рекомендуют всем участникам прихватить с собой фонарики.
Также организаторы предлагают брать с собой четвероногого друга. По их мнению, собачка с удовольствием пробежится рядом со своим хозяином и другими соплеменниками.
Участие в забеге бесплатное.
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