«Синий кит в Киеве»: полиция предупредила двойное самоубийство
2017-02-19 20:32
«Синий кит в Киеве»: полиция предупредила двойное самоубийство
Киевские правоохранители спасли от самоубийства 15-летнюю девочку, которая была участницей “группы смерти” в соцсети
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Киевские правоохранители спасли от самоубийства 15-летнюю девочку, которая была участницей “группы смерти” в соцсети. Ее нашли на последнем 16-м этаже одного из жилых домов, передает Rus.Media .
По информации пресс-службы Нацполіції в Киеве, об исчезновении девочки сообщила ее мать, которая нашла предсмертную записку. На ее поиски сразу же ориентировали всех патрульных и бойцов Нацгвардии.
“Девочка за несколько часов до этого выключила телефон, удалила свой профиль в социальной сети, однако при проверке мы обнаружили, что она была участницей нескольких “групп смерти”, – рассказал начальник Главного управления Нацполіції в Киеве Андрей Крищенко.
Несовершеннолетнюю нашли на последнем этаже 16-этажки с порезами на теле. Она выполняла задачи администратора группы “Синий кит”, последнее из которых было самоубийство. Девочка должна была выполнить его вместе с подругой, но та испугалась. Именно ее сначала нашли правоохранители.
Медики обнаружили на девочке как новые, так и старые порезы. С обеими жертвами работают правоохранители и полицейские психологи. Начато уголовное производство по статье “Доведение до самоубийства”.
Шевченковские правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия и привлекли работников киберполиции. Злоумышленникам грозит до десяти лет за решеткой. Родителям советуют больше времени проводить с детьми, интересоваться их делами, организовывать им интересный досуг и следовать советам полиции.