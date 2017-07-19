«Сейф» с люстры: вор обокрал бахмачанина
19.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
К бахмачского отделения полиции обратился мужчина и сообщил, что в его дом залезли воры и похитили деньги.
Вор воспользовался тем, что мужчина не закрыл входной двери, и проник в дом, откуда похитил 5 000 гривен, которые господарь хранил в плафоне от люстры.
Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников.
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