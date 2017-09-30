«Преступники» из леса травили жителей Черниговщины
30.09.2017 | Новости | Комментариев нет|
По состоянию на 29 сентября в области дикорастущими грибами отравились 10 человек, один человек умер.
Об этом ЧЕline сообщили в Государственном учреждении Черниговского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения.
Причиной отравлений стали піддубовики, грузди, сыроежки, приготовленные с нарушением технологии, а причиной летального исхода — бледная поганка.
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