«Преступники» из леса травили жителей Черниговщины

magictr | 30.09.2017 | Новости | Комментариев нет

По состоянию на 29 сентября в области дикорастущими грибами отравились 10 человек, один человек умер.

Об этом ЧЕline сообщили в Государственном учреждении Черниговского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения.

Причиной отравлений стали піддубовики, грузди, сыроежки, приготовленные с нарушением технологии, а причиной летального исхода — бледная поганка.

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