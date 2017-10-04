«Подмоченная» репутация: подземка возле гостиницы «Украины» опять протекает (Видео)
04.10.2017 | Новости | Комментариев нет|
Подземный переход возле гостиницы «Украины», в котором уже длительное время происходят работы по реконструкции, вновь попал в информационную впросак. И на этот раз «сухим из воды» объект реконструкции не вышел. Причем – в прямом смысле.
Потолок подземки не выдержала дождливой погоды и начала протекать. Вследствие этого образовалась лужа посреди прохода.
Кстати, «водные» проблемы в этом переходе после дождя не впервые. В конце июля переход после ливня затопило. После этого неприятного случая ситуацию обещали исправить – даже проводили специальные работы. Но, как видим, результат неутешительный.
Видео Романа Лазуна
Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.