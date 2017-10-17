«Огненная радуга» в Таиланде шокировала пользователей Сети (видео)
2017-10-16 21:10
«Огненная радуга» в Таиланде шокировала пользователей Сети (видео)
На днях очевидцы смогли наблюдать в дневном небе настоящую «огненную радугу», которая поразила не только их, но и интернет-пользователей.
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Жители Таиланда стали свидетелями редкого природного явления, передает Rus.Media. На днях очевидцы смогли наблюдать в дневном небе настоящую «огненную радугу», которая поразила не только их, но и интернет-пользователей.
В Сети появилось видео, которое показывает «огненную радугу», что возникла в Таиланде в районе Дой Сакет провинции Чиангмай. По словам местных жителей, необычное природное явление появилось во второй половине дня после сильного дождя. Туристы и жители страны вечного лета стали снимать на видео шокирующее явление.
Ученые утверждают, что «огненная радуга» довольно редкое природное явление, что в науке называется округло-горизонтальная или окологоризонтальною дугой. Такая радуга может возникнуть только тогда, когда солнце находится выше 58 градусов над горизонтом, а в дневном небе наблюдаются перистые облака.