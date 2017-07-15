«Наш край» в Сновській горсовете одобрил имущественные и бюджетные вопросы
Депутаты фракции «Наш край» в Сновській городском совете одобрили ряд вопросов, касающихся наполнения бюджета и коммунального имущества объединенной территориальной общины. Об этом сообщила секретарь Сновської городского совета Наталья Самойлова (представительница партии «Наш край»).
«На этой сессии мы поддержали ряд решений, которые являются регуляторными актами и касаются операций с коммунальным имуществом», – отметила Наталья Самойлова. В частности, депутаты утвердили положение о порядке передачи в аренду имущества, находящегося в собственности объединенной территориальной общины, типовой договор аренды недвижимого или другого отдельного индивидуально определенного имущества, принадлежащего к коммунальной собственности ОТГ, методику расчета арендной платы за имущество коммунальной собственности и тому подобное. Также одобрено положение о порядке отчуждения коммунального имущества ОТГ и порядок списания коммунального имущества. Как пояснила секретарь Сновської городского совета, эти документы помогут урегулировать все вопросы, касающиеся аренды, продажи коммунального имущества местной общины.
Также сессия Сновської горсовета утвердила ставки платы за землю на 2018 год для юридических и физических лиц – от 0,3% до 12% от нормативной денежной оценки земли, что обеспечат стабильное наполнение бюджета общины следующего года. Самый высокий размер налогообложения земли – 12% – установлено под автозаправочными станциями.
Несмотря на экономическое обоснование и недостаточность населения в селах, депутаты Сновської городского совета вынуждены были приостановить деятельность Смяцької ООШ i-II ступеней и нескольких учреждений культуры, в том числе двух сельских клубов и библиотеки.
Всего во время заседания сессии депутаты рассмотрели около 50 вопросов.
Пресс-служба Черниговской областной организации «Наш край»
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