«Наш край» инициирует проверку состояния пожарной безопасности в школах и садиках Чернигова
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Депутат Черниговского городского совета от «Нашего края» Наталья Хольченкова подготовила запрос о необходимости проверки состояния пожарной безопасности в школах и детсадах города. По ее словам, потребность в такой проверке стала особенно актуальной после трагических событий 15 сентября, где во время пожара в детском лагере «Виктория» города Одессы погибли трое детей.
«Для избежания подобных ситуаций в нашем городе просим провести проверку состояния соблюдения правил пожарной безопасности в общеобразовательных, дошкольных учебных заведениях, городских детских учреждениях Чернигова, а также обеспечения их работающими средствами пожаротушения. Об итогах проверки просим проинформировать общественность», – говорится в тексте обращения.
Документ будет представлен во время сессии Черниговского городского совета, которая состоится 21 сентября. Позиция политической партии «Наш край» по поводу трагедии в Одессе – провести тщательное расследование преступления и наказать виновных.
Пресс-служба областной организации ПП «Наш край»
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