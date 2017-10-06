«Надень розовые трусики и прости измену» 18+
2017-10-06 22:38
«Надень розовые трусики и прости измену» 18+
Секс-советы хорошей жене из прошлого.
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Даже в «свингующие 60-е» еще бывали случаи, когда то, что происходило в первую брачную ночь, было сюрпризом для невесты. Никто не ожидал, что секс будет приносить удовольствие женщине, так как предназначался он для удовольствия мужа. При этом жену ждет множество подводных камней на пути к счастливому браку
Первая брачная ночь
Секс для женщины в 50-и считался занятием ніяковим и неуклюжим. Доктор Клиффорд Адамс в журнале 1952 года «Современная невеста» (Modern Bride) рекомендует: «Нередко молодой жене будет гораздо проще, если человек притворится, что у него есть какие-то дела, дав время жене подготовиться к отходу ко сну. Он может даже предупредить ее, что отлучится на 15/20 минут, дав ей шанс переодеться и лечь в кровать».
«Много женщин, — подхватывает мнению Адамса преподобный Альфред Тайрер в своем пособии отношений 1951 года, — кто мог бы развиться под чутким руководством хорошего любовника в зрелую и пылкую жену, становятся фригидными, а все проявления секса видятся ей мучительными. Это происходит из-за психологического и возможно физического шока, вызванного агрессивным поведением невежественного человека».
Мама должна была рассказать
На самом деле, «секс вышел из шкафа» примерно за двадцать лет до послевоенного времени. В 1934 году вышел в свет «гид по сексу», «Гармония в сексе и евгеника» (Sex Harmony and Eugenics), который обещал супругам самую подробную «инструкцию по применению».
Матерей тоже призвали не замалчивать про интимную сторону вопроса:
Надпись: «Не обманывай свою дочь! Ты должна рассказать ему эти факты об интимной жизни», 1949
В целом 1950-е были годами, когда о сексе, наконец, стали говорить в контексте двустороннего процесса, в рамках которого оба участники должны получать удовольствие.
Будь сексуальной… но не очень
С одной стороны, жене надлежало быть соблазнительной и всегда готовой порадовать мужчину в постели, но был риск быть «слишком горячей». В этом случае женщина становилась, по выражению доктора Робинсона, психолога с 30-х, «сексуальным вампиром».
«Как вампир высасывает кровь из своей жертвы, так же поступает и женщина-вампир, которая высасывает жизнь из человека, превращая в жертву его. Особенно это нужно учить дамам в возрасте между 30 и 50, которые становятся глупыми в своих требованиях, когда они выходят замуж. Но не только женщины в этом возрасте могут превратиться в „сексуальных вампиров“, встречаются они и среди двадцатилетних, и даже среди пожилых».
(«Женщина: ее сексуальной и любовной жизни», Woman Her Sex and Love Life, 1927)
При этом, если до секса жена была равнодушной, доктор Робинсон совсем не советовал сразу докладывать об этом мужу:
«Если ты одна из фригидных и холодных в постели женщин, не спеши говорить об этом мужу. Муж не поймет, ты получаешь удовольствие от секса или нет, пока не узнает наверняка. А то, чего он не знает, не беспокоит его. Запомни. Это спасло тысячи женщин от беды».
Как нужно раздеваться
В Нью-Йорке даже существовала специальная «Школа раздевания Аллена Гилберта». На фото профессор этой школы (интересно, какой у них выпускной экзамен?) Конни Фонцлау демонстрирует неправильный способ разоблачать перед мужем, а звезда бурлеска Джун Сент Клэр — правильный.
Надпись на рекламе: «Мужчинам нравятся попы».
Изменяет? Забудь!
А вот как рекомендует поступать психолог, если ваш муж вдруг «сходил налево»:
«Мой совет — забудь и отпусти. Или даже лучше заставь его поверить в то, что ты ничего не знаешь. Случайные измены не означают, что он больше не любит тебя. Возможно, он любит тебя так же или даже больше!»