«Мусорная мафия» в Чернигове похищает контейнеры

magictr | 10.10.2017 | Новости | Комментариев нет

К Черниговского горотдела полиции поступило сообщение о том, что неустановленное лицо совершило кражу контейнера для мусора, который находился возле дома № 23 по ул. Рокоссовского.

Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников.

Продолжается проверка.

Как известно, это уже не первый случай похищения мусорных контейнеров в Чернигове.

Месяц назад в Чернигове неизвестные украли мусорный контейнер для сбора полиэтиленовой тары. Контейнер находился возле дома по улице Летной.

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