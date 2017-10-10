«Мусорная мафия» в Чернигове похищает контейнеры
10.10.2017 | Новости | Комментариев нет|
К Черниговского горотдела полиции поступило сообщение о том, что неустановленное лицо совершило кражу контейнера для мусора, который находился возле дома № 23 по ул. Рокоссовского.
Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников.
Продолжается проверка.
Как известно, это уже не первый случай похищения мусорных контейнеров в Чернигове.
Месяц назад в Чернигове неизвестные украли мусорный контейнер для сбора полиэтиленовой тары. Контейнер находился возле дома по улице Летной.
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