«Металлист-1925» представил нового тренера
2017-09-29 14:07
«Металлист-1925» представил нового тренера
В конференц-зале стадиона «Металлист» в Харькове состоялось представление нового главного тренера ФК «Металлист-1925».
Обязанности наставника команды возложены на Александра Иванова, передает Rus.Media.
Председатель собрания учредителей ООО «ФК «Металлист-1925» Харьков» Сергей Стороженко и генеральный директор клуба Владимир Линке сообщили об обстоятельствах расставания с главным тренером команды Александром Призетко.
Было подчеркнуто, что контракт расторгнут по взаимному согласию, а именно расставание прошло в цивилизованной плоскости.
Затем Стороженко представил Александра Иванова, который был утвержден на посту главного тренера.
Ранее Иванов работал в тренерском штабе Мирона Маркевича в «Металлисте» и «Днепре», а с 2016-го по согласованию с Мироном Маркевичем работал тренером-консультантом команды «Рух» (Винники).
«Металлист-1925» на данный момент лидирует в группе «Б» второй лиги чемпионата Украины.