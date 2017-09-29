«Металлист-1925» представил нового тренера

despravda | 29.09.2017 | Спорт | Комментариев нет

2017-09-29 14:07

«Металлист-1925» представил нового тренера
В конференц-зале стадиона «Металлист» в Харькове состоялось представление нового главного тренера ФК «Металлист-1925».

Обязанности наставника команды возложены на Александра Иванова, передает Rus.Media.

Председатель собрания учредителей ООО «ФК «Металлист-1925» Харьков» Сергей Стороженко и генеральный директор клуба Владимир Линке сообщили об обстоятельствах расставания с главным тренером команды Александром Призетко.

Было подчеркнуто, что контракт расторгнут по взаимному согласию, а именно расставание прошло в цивилизованной плоскости.

Затем Стороженко представил Александра Иванова, который был утвержден на посту главного тренера.

Ранее Иванов работал в тренерском штабе Мирона Маркевича в «Металлисте» и «Днепре», а с 2016-го по согласованию с Мироном Маркевичем работал тренером-консультантом команды «Рух» (Винники).

«Металлист-1925» на данный момент лидирует в группе «Б» второй лиги чемпионата Украины.

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