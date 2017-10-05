«Мертвые» округа Ичнянской ОТГ: выборы на грани срыва
Избирательные баталии в Ічнянській ОТГ продолжаются. Мы уже сообщали о том, что Ичнянская ТИК 20 сентября приняла решение об образовании избирательных округов с явным нарушением закона и попранием интересов избирателей. 29 сентября судом это решение отменено как противоправное и Ічнянську ТИК обязали образовать округа, соответствующие требованиям Закона.
В свою очередь Ичнянская ТИК каким-то образом своим постановлением от 30.09.2017 г. признает отмененное судом решение как действующее.
Сегодня, 4 октября, судом было повторно установлено, что избирательные округа в Ічнянській ОТГ не образованные. В то же время там – с грубым нарушением закона зарегистрировали кандидатов от одной из политических партий. То есть, кандидатов зарегистрировали в фактически не существующих округах.
Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил черниговский правозащитник Николай Торбеев.
«Сегодня судом повторно установлено, что избирательные округа на выборах Ичнянской ОТГ не образованные! Мне трудно понять сколько еще отдельными членами Ичнянскую городского ТИК будет продолжаться беспредел?! Насколько я знаю, они умудрились зарегистрировать сегодня кандидатов от одной из политических партий, зарегистрировать на несуществующих округах! И это еще не все. Сегодня в суде было обнаружено и подделку документов за подписью отдельных членов Ичнянской ТИК. (Все эти факты завтра будут обнародованы) А это уже явный и дополнительный преступление! Пока не знаю, кто эту комиссию направляет и дает какие указания, но людей просто используют, а они слепо выполняют чью-то волю. Не понимаю, им же предлагалось собраться всей комиссией, при необходимости пригласить представителей всех партий и в нормальном и спокойном режиме образовать эти горе-округа, чтобы учесть интересы всех избирателей, жителей Ичнянщины. То, что так упорно предлагает сейчас Комиссия вычеркивает возможность иметь своих депутатов самому городу Ичня и пгт. Дружба как центра общины и крупнейшем населенном пункта Ичнянской ОТГ. В целом ситуация, в которой отдельные члены Ичнянской ТИК завели избирательный процесс фактически говорит о его срыв. Хочу подчеркнуть, что в настоящее время избирательные округа в Ічнянській ОТГ не образованные и голосовании за регистрацию кандидатов по несуществующих округах это также прямое и грубое нарушение Закона», — отмечает Николай Торбеев.
Более подробно об избирательной казуистику в Ічнянській ОТГ расскажут завтра, 5 октября, в 14.00 в пресс-центре «Черниговский выбор» во время пресс-брифинга на тему: «Выборы в объединенных территориальных общинах: критические нарушения на Ичнянщине».