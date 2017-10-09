«Мерседес» подготовил два особых варианта «Гелика»

despravda | 09.10.2017 | Авто | Комментариев нет
  • Главная
  • Авто

2017-05-02 20:57

«Мерседес» подготовил два особых варианта «Гелика»
Внедорожники получили особый дизайн кузова и оформление салона

Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter

Компания Mercedes-Benz подготовила две специальные модификации внедорожника G-Class — designo manufaktur Edition и Exclusive Edition. Автомобили отличаются от базовых машин отделкой салона и оформлением экстерьера, передает Rus.Media.

Модификация designo manufaktur Edition предлагается для «Мерседесов» G 350 d и G 500, в Германии обойдутся в 109,8 и 121,6 тысячи евро соответственно. Такие автомобили предлагаются только в трех цветах: красном (Designo Magma Red), белом (Designo Mystic White) и черном (Obsidian Black). При этом независимо от выбора решетка радиатора, корпуса зеркал заднего вида, кожух запасного колеса и 19-дюймовые диски, выкрашенные в черный.

Салон таких машин будет отделан черной кожей Nappa с красной прострочкой. Также автомобиль получит красные ремни безопасности, черно-красное баранку, обшитую кожей переднюю панель и крышу.

designo manufaktur Edition

designo manufaktur Edition

designo manufaktur Edition

Exclusive Edition

Exclusive Edition

Модификация Exclusive Edition — одна из самых дорогих в линейке G-Class. Он доступна для G 63 и G 65 — 163,1 и 287,6 тысячи евро соответственно. Такие автомобили окрашены в матовый серый цвет, имеют 21-дюймовые колеса, наклейки на кузове, а также двухцветную кожаную отделку салона, для которой доступно шесть цветовых решений.

Похожие записи

Об авторе

despravda