«Куда не глянь – везде антикоррупционеры»: украинцы высмеяли союз Наливайченко и Тимошенко
2016-02-12 19:56
«Куда не глянь – везде антикоррупционеры»: украинцы высмеяли союз Наливайченко и Тимошенко
Сегодня в Киеве лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко и бывший глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко выступили с совместным заявлением: стране жизненно необходим новый технический правительство и внеочередные парламентские выборы.
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Неожиданный союз Тимошенко и Наливайченко удивил не только обычных украинцев, но и многих экспертов и политиков.
Политтехнолог Тарас Березовец считает, что такой «политический брак» с экс-главой СБУ – роковая ошибка для лидера «Батькивщины», которая может обойтись Тимошенко крайне дорого стоить дальнейшей политической карьеры.
Между тем, пользователи социальных сетей отнеслись к антикоррупционного союза Тимошенко и Наливайченко с юмором. Самые интересные комментарии сегодняшнего события.