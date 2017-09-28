«Какой ужас»: поклонники раскритиковали фигуру певицы Нюши
2017-09-27 21:03
«Какой ужас»: поклонники раскритиковали фигуру певицы Нюши
Пользователи сети считают, что артистка слишком располнела.
27-летняя певица Нюша в середине лета вышла замуж за 37-летнего Игоря Сивова. Пышную свадьбу на Мальдивах пара сыграла в августе, передает Rus.Media.
Артистка познакомилась с генеральным советником президента Международной федерации студенческого спорта летом 2013 года на казанской Универсиаде. Их отношения перешли в романтические только тремя годами позже.
Молодожены живут не только в Москве и Казани, но и швейцарской Лозанне – по месту дислокации штаб-квартиры Международной федерации студенческого спорта.
После пышного свадебного торжества на Мальдивах Нюша, похудела благодаря активным занятиям спортом, начала намного чаще баловать поклонников откровенными снимками в миниатюрных купальниках. Подписчики с восторгом встречали каждую фотографию и отмечали, как постройнела певица.
Поклонники звезд нередко мгновенно меняют гнев на милость и наоборот. После возвращения в столицу Нюша, по их мнению, слишком расслабилась и поправилась.
В понедельник певица опубликовала фотографию и видео с церемонии вручения Реальной премии MusicBox. Нюша выбрала для участия в шоу предельно откровенный наряд – розовые топ и мини-шорты с металлическим отливом, дополнены полупрозрачным пышным шлейфом.
На фото певица изображена вместе с Сергеем Лазаревым. Короткий видеоролик с зажигательным танцем она назвала «Мой сценический look».
Подписчики бурно отреагировали на новый образ Нюши. Немало поклонников раскритиковало певицу, упрекая ее в чрезмерной пышности бедер и потери прежних форм:
«Что-то как-то неудачно получилось, ляжечки полные», «Замужество Нюше на пользу, подобрела», «Нюша в положении как-будто поправилась… потому что», «Бедра очень толстые», «Кажется немного поправилась Нюша», «Ноги у Нюши действительно уродливые. Такие вещи надо прятать а не показывать!», «Тот самый момент, когда у Лазарева ноги стройнее, чем у Нюши».
Некоторые подписчики объяснили создает впечатление неудачным ракурсом: «У всех так будет, если снизу фотографировать», «Фото снизу в верх, всегда выходят».