«Это неуважение к людям», – черниговцы в ожидании мэра
22.09.2017 | Новости | Комментариев нет|
Сегодня, 22 сентября, в сквере имени Богдана Хмельницкого в центре Чернигова собрались горожане на торжественное открытие обновленного парка.
Его приурочили к празднованию Дня города и афишировали на 15.00. Однако по состоянию на 15:35 запад до сих пор не начался.
«Это неуважение к людям, – начали жаловаться люди. – Мы понимаем, что без Атрошенко и Кулича ничего не начнут, но для кого тогда все это строилось? Если что-то случилось, выйдите и скажите это людям. Обидно, очень обидно».
Отметим также, что после получасового стояния люди начали медленно расходиться.
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