«Это неуважение к людям», – черниговцы в ожидании мэра

magictr | 22.09.2017 | Новости | Комментариев нет

Сегодня, 22 сентября, в сквере имени Богдана Хмельницкого в центре Чернигова собрались горожане на торжественное открытие обновленного парка.

Его приурочили к празднованию Дня города и афишировали на 15.00. Однако по состоянию на 15:35 запад до сих пор не начался.

«Это неуважение к людям, – начали жаловаться люди. – Мы понимаем, что без Атрошенко и Кулича ничего не начнут, но для кого тогда все это строилось? Если что-то случилось, выйдите и скажите это людям. Обидно, очень обидно».

Отметим также, что после получасового стояния люди начали медленно расходиться.

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