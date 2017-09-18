«Яркая страна» в Чернигове состоится международный конкурс

magictr | 18.09.2017 | Новости | Комментариев нет

В Чернигове 23-24 сентября состоится VII международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Яркая страна».

В программе мероприятия:

23 сентября в 11 часов – конкурсные отборы – Музыкальная школа № 1 им. С.В. Вильконского (вул. Шевченко, 23.

24 сентября в 15 часов – Гала-концерт – Черниговский областной академический украинский музыкально-драматический театр им. Т. Г. Шевченко.

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