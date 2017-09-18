«Яркая страна» в Чернигове состоится международный конкурс
18.09.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Чернигове 23-24 сентября состоится VII международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Яркая страна».
В программе мероприятия:
23 сентября в 11 часов – конкурсные отборы – Музыкальная школа № 1 им. С.В. Вильконского (вул. Шевченко, 23.
24 сентября в 15 часов – Гала-концерт – Черниговский областной академический украинский музыкально-драматический театр им. Т. Г. Шевченко.
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