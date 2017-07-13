«Я не оставлю этой должности», – Ольга Хоніч, заместитель городского головы
Ольга Хоніч, заместитель черниговского городского головы, прокомментировала свое исключение из рядов политической партии «Самопомощь».
По ее словам, причина исключения (подписания представления на награждение Владислава Атрошенко орденом) является только поводом. На самом деле выход из партии назревал давно, по причине ее несогласия с региональной политикой партии. Также Ольгу Хоніч не устраивало, что некоторые депутаты фракции «Самопомощь» в городском совете редко ходят на сессии.
Относительно самого представления на награждение мэра, то, по ее словам, «я его только подписала, но не жалею об этом».
На вопрос, планирует ли она оставлять должность заместителя городского головы, поскольку заняла ее по квоте «Взаимопомощи», Ольга Петровна ответила, что к ней таких требований от бывших партийцев не поступало, но если вдруг это произойдет, она все равно не оставит своей должности, «поскольку пришла туда работать на благо общества».
Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым