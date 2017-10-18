«Я храбрая 27 лет спустя», – известная гимнастка призналась, что ее изнасиловали в 15-летнем возрасте
2017-10-18 11:51
«Я храбрая 27 лет спустя», – известная гимнастка призналась, что ее изнасиловали в 15-летнем возрасте
Знаменитая украинская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Гуцу сделала шокирующее признание.
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Ее в юном возрасте изнасиловал легендарный гимнаст Виталий Щербо . Произошло это на соревнованиях в Штутгарте в 1991 году, сообщает Сегодня со ссылкой на Фейсбук -страницу спортсменки.
“Виталий Щербо – монстр, который держал меня в страхе столько лет. Я знаю, ты будешь защищаться, но мои подробности гораздо сильнее, чем твои слова. Я сейчас сильнее, чем когда-либо. Ты меня больше не принизиш”, – написала гимнастка.
Виталий Щербо считается одним из наиболее известных гимнастов всех времен. На Олимпиаде-1992 году он выиграл шесть золотых медалей.
В своем сообщении Гуцу вспоминает не только Щербо. Татьяна пишет, что ее бывшие партнеры по команде – Татьяна Торопова и Рустам Шарипов не заступились за нее, когда произошло это событие.
“Спасибо тебе Татьяна Торопова, о которой я думала, что ты моя подруга, что не вступилась за меня, когда я больше всего того требовала. Нуждалась в том, чтобы ты боролась за меня и за права женщин, против таких чудовищных преступлений, – написала Гуцу. – Ты была там. Ты все слышала. Но не защитила меня”.
“Рустам Шарипов и тебе спасибо, что ты был хорошим другом (Щербо) и не защитил меня маленькую, 15-летнюю девочку”, – пишет Татьяна Гуцу.
Татьяна Гуцу начала свой пост в Facebook словами “Я храбрая 27 лет спустя” и закончила его словами: “Поддержу каждого, кто не побоится сказать”.