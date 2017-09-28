«Голые бабушки»: 10 звезд старше 50 лет, которые любят откровенные наряды (фото)

despravda | 28.09.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-01-07 08:30

«Голые бабушки»: 10 звезд старше 50 лет, которые любят откровенные наряды (фото)
«Голые платья» устроили настоящую модную экспансию на красных дорожках — откровенные наряды выгуливают не только голливудские старлетки, Дженнифер Лопес и Бейонсе, но и даже звездные модницы «элегантного возраста!

10 звезд старше 50 лет, которые не стесняются носить откровенные наряды!

Мадонна, 58 лет

58-летняя эпатажная певица всегда любила провокационные образы: и в начале карьеры, и в самом ее расцвете. И даже сегодня Мэдж себе не изменяет — на каждом светском мероприятии поп-дива выгуливает очередной прозрачный наряд, передает UkrMedia.

Шер, 70 лет

А вот Шер, наоборот, в молодости носила более сдержанные наряды, зато с возрастом решила дать себе полный карт-бланш, правда, не оставив при этом фантазии окружающих никаких шансов.

Бай Лин, 50 лет

Бай Лин по праву считается одной из самых скандальных актрис (причем не только среди коллег своего возраста, но и в целом) — звезда может похвастаться без преувеличения идеальной фигурой, которую демонстрирует не просто с помощью «голых» нарядов, но и просто выходя в свет практически голой.

Любовь Успенская, 62 года

Среди наших соотечественниц тоже есть смелые звезды — Любовь Успенская обожает не только пресловутые «голые платья», но и просто наряды с провокационными декольте и вырезами.

Лолита, 53 года

Ультраглубокіе декольте, отсутствие нижнего белья и прозрачные наряды – отличительные черты стиля Лолиты, особенно в последние годы.

Крис Дженнер, 61 год

Мало кто из клана Кардашьян-Дженнер не любит откровенные платья, и мать самого известного семейства Америки, 61-летняя Крис Дженнер, не исключение. Телезвезда с удовольствием выгуливает на светских мероприятиях наряды с прозрачными вставками.

Донателла Версаче, 61 год

Бренд Versace всегда славился крайне провокационными и откровенно сексуальными коллекциями. А 61-летняя Донателла, которая возглавляет итальянский модный Дом, всегда готова поддержать одежду собственного дизайна, тем более что отличная фигура ей это позволяет.

Дебби Харри, 71 год

Дебби Харри, бессменная вокалистка и лидер группы Blondie, как и подобает настоящей рок-звезде, не слишком интересуется мнением окружающих — в 71 год знаменитая рок-дива смело выходит в свет в колготках в сетку, корсетах и мини-юбках.

Лариса Долина, 61 год

Как и некоторые другие героини нашей подборки, Лариса Долина в начале карьеры одевалась более сдержанно. Но со временем звезда стала отдавать предпочтение более провокационным нарядам.

Софи Лорен, 82 года

Софи Лорен, легенда итальянского и мирового кинематографа, поистине прекрасна и в 82 года, поэтому не стесняется носить стильные наряды с откровенными декольте, чем неизменно восхищает как коллег по цеху, так и преданных поклонников.

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