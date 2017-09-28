«Голые бабушки»: 10 звезд старше 50 лет, которые любят откровенные наряды (фото)
2017-01-07 08:30
«Голые бабушки»: 10 звезд старше 50 лет, которые любят откровенные наряды (фото)
«Голые платья» устроили настоящую модную экспансию на красных дорожках — откровенные наряды выгуливают не только голливудские старлетки, Дженнифер Лопес и Бейонсе, но и даже звездные модницы «элегантного возраста!
10 звезд старше 50 лет, которые не стесняются носить откровенные наряды!
Мадонна, 58 лет
58-летняя эпатажная певица всегда любила провокационные образы: и в начале карьеры, и в самом ее расцвете. И даже сегодня Мэдж себе не изменяет — на каждом светском мероприятии поп-дива выгуливает очередной прозрачный наряд, передает UkrMedia.
Шер, 70 лет
А вот Шер, наоборот, в молодости носила более сдержанные наряды, зато с возрастом решила дать себе полный карт-бланш, правда, не оставив при этом фантазии окружающих никаких шансов.
Бай Лин, 50 лет
Бай Лин по праву считается одной из самых скандальных актрис (причем не только среди коллег своего возраста, но и в целом) — звезда может похвастаться без преувеличения идеальной фигурой, которую демонстрирует не просто с помощью «голых» нарядов, но и просто выходя в свет практически голой.
Любовь Успенская, 62 года
Среди наших соотечественниц тоже есть смелые звезды — Любовь Успенская обожает не только пресловутые «голые платья», но и просто наряды с провокационными декольте и вырезами.
Лолита, 53 года
Ультраглубокіе декольте, отсутствие нижнего белья и прозрачные наряды – отличительные черты стиля Лолиты, особенно в последние годы.
Крис Дженнер, 61 год
Мало кто из клана Кардашьян-Дженнер не любит откровенные платья, и мать самого известного семейства Америки, 61-летняя Крис Дженнер, не исключение. Телезвезда с удовольствием выгуливает на светских мероприятиях наряды с прозрачными вставками.
Донателла Версаче, 61 год
Бренд Versace всегда славился крайне провокационными и откровенно сексуальными коллекциями. А 61-летняя Донателла, которая возглавляет итальянский модный Дом, всегда готова поддержать одежду собственного дизайна, тем более что отличная фигура ей это позволяет.
Дебби Харри, 71 год
Дебби Харри, бессменная вокалистка и лидер группы Blondie, как и подобает настоящей рок-звезде, не слишком интересуется мнением окружающих — в 71 год знаменитая рок-дива смело выходит в свет в колготках в сетку, корсетах и мини-юбках.
Лариса Долина, 61 год
Как и некоторые другие героини нашей подборки, Лариса Долина в начале карьеры одевалась более сдержанно. Но со временем звезда стала отдавать предпочтение более провокационным нарядам.
Софи Лорен, 82 года
Софи Лорен, легенда итальянского и мирового кинематографа, поистине прекрасна и в 82 года, поэтому не стесняется носить стильные наряды с откровенными декольте, чем неизменно восхищает как коллег по цеху, так и преданных поклонников.