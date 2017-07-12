«Гадалки» и «соцработники» обокрали пенсионеров
Полиция Черниговщины разыскивает женщин, которые выманивают деньги у пожилых людей
На днях в соседних районах Черниговской области неизвестные женщины, втершись в доверие к старикам, их обокрали на кругленькую сумму. В первом случае они представились гадалками, во втором – социальными работниками.
Современные мошенники идут по пути наименьшего сопротивления и «зарабатывают» на доверчивости и неосведомленности пожилых людей.
Так, 11 июля в Носовском районе к 70-летней пенсионерки пришли две смуглые женщины и предложили доверчивой бабушке погадать. Поговорив о прошлом, современном и будущем хозяйки, прорицательницы ушли, прихватив с собой 9 тысяч гривен и 8 тысяч долларов старушки.
В тот же день похожую по описанию парочку злоумышленниц видели в соседнем Нежинском районе. Там 77-летней хозяйке квартиры они уже назвались соцпрацівницями. Покидали жилище пожилой женщины самозванцы не с пустыми карманами – там лежали 10 тысяч гривен, украденные у хозяйки.
В обоих случаях полиция сняла отпечатки пальцев незваных гостей и начала активные поиски уголовного женского дуэта.
По данным фактам открыты уголовные производства по части 1 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража) – наказывается штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.
Продолжается досудебное расследование.
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