«Фонтаны-плаксы», командир-вымогатель и пост Евстратия Зори: главные новости воскресенья
Информационный воскресное утро началось с новости из мира футолу: «Единство» сенсационно отобрала очки у «Легенды».
Сразу два профессиональных праздника выпали на сегодня, 8 октября, — День юриста и День художника.
Евстратий Зоря выложил в соцсети пост о Московский патриархат в Украине, который, по его мнению, врет и стесняется.
А в одной из школ на Черниговщине посетил народный артист Украины.
Бурю комментариев среди пользователей Facebook вызвал пост о «фонтаны-плаксы».
Также сегодня стало известно, что командир роты на Черниговщине обирал военнослужащих-срочников.
И напоследок, при случае посмотрите сегодня в небо — этой ночью ученые обещают яркий метеоритный дождь.
Фото Марии Домашенко
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