«Фонтаны-плаксы», командир-вымогатель и пост Евстратия Зори: главные новости воскресенья

magictr | 08.10.2017 | Новости | Комментариев нет

Информационный воскресное утро началось с новости из мира футолу: «Единство» сенсационно отобрала очки у «Легенды».

Сразу два профессиональных праздника выпали на сегодня, 8 октября, — День юриста и День художника.

Евстратий Зоря выложил в соцсети пост о Московский патриархат в Украине, который, по его мнению, врет и стесняется.

А в одной из школ на Черниговщине посетил народный артист Украины.

Бурю комментариев среди пользователей Facebook вызвал пост о «фонтаны-плаксы».

Также сегодня стало известно, что командир роты на Черниговщине обирал военнослужащих-срочников.

И напоследок, при случае посмотрите сегодня в небо — этой ночью ученые обещают яркий метеоритный дождь.

Фото Марии Домашенко

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