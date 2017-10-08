«Единство» сенсационно отбирает очки у «Легенды»
«Дерби» черниговских женских команд состоялось в матче восьмого тура чемпионата Украины в Высшей лиге. В поселке Плиски местная «Единство» принимала своих более титулованных землячек из черниговской «Легенды – ШВСМ».
И уже к десятой минуте матча было забито два гола. Довольно неожиданно уже на 2-й минуте игры нападающая «Единства» Руслана Костенко открыла счет в матче. Однако на 9-й минуте усилиями легендовки Лидии Ильиной счет снова стал равным. Еще два гола были забиты во второй половине встречи. И опять же сначала вперед вышли хозяева поля. На 52-й минуте матча второй гол в ворота «Легенды» смогла забить Алена Марщак. А вот черниговским футболисткам удалось лишь сравнять счет в матче – Алина Скидан установила «статус-кво» в «северском» противостоянии. Финальный свисток арбитра матча возвестил о определенной степени сенсационное ничию между играющими командами со счетом 2:2.
Добавив в свой актив по одному очку, черниговская «Легенда – ШВСМ» остается на третьей строчке в турнирной таблице, имея 16 очков, а футбольный клуб «Еднисть» из Плисок сейчас идет шестым с 8 зачетными баллами в своем активе после семи игр.
Свои следующие поединки черниговские клубы проведут 14 и 15 октября. «Легенда – ШВСМ» будет принимать уманский «Ятрань – Берестовец», а «Единство» пожалует в гости к столичному «Атекс СДЮШОР – 16».
Дмитрий Дриганов
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