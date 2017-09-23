«Детектор» с «Воландом», трагическая поездка в маршрутке и «музыкальный» троллейбус: главное за субботу
Сегодня черниговцы продолжают праздновать День города. Но жизнь бурлит не только в областном центре.
На Черниговщине свыше 200 юношей погрузились на несколько дней в атмосферу армейской жизни, ощутив на себе все его прелести.
Интересные черниговцы поделились опытом: Игорь Шевцов о том, как питает трехкомнатную квартиру солнечной энергией, и Максим Деревянко в «Детекторе» о позывной «Воланд», литературные воспоминания и оружие в руках детей.
А также праздничные новости.
В частности, состоялся фестиваль духовых оркестров. А также черниговцы спели известные хиты в троллейбусе.
Напомним, вечером горожан ждет концерт на Красной площади, после которого всех по домам развезут троллейбусы.
И неприятная новость — в Чернигове женщина выпала из маршрутки.
Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.