«Детектор» с «Воландом», трагическая поездка в маршрутке и «музыкальный» троллейбус: главное за субботу

magictr | 23.09.2017 | Новости | Комментариев нет

Сегодня черниговцы продолжают праздновать День города. Но жизнь бурлит не только в областном центре.

На Черниговщине свыше 200 юношей погрузились на несколько дней в атмосферу армейской жизни, ощутив на себе все его прелести.

Интересные черниговцы поделились опытом: Игорь Шевцов о том, как питает трехкомнатную квартиру солнечной энергией, и Максим Деревянко в «Детекторе» о позывной «Воланд», литературные воспоминания и оружие в руках детей.

А также праздничные новости.

В частности, состоялся фестиваль духовых оркестров. А также черниговцы спели известные хиты в троллейбусе.

Напомним, вечером горожан ждет концерт на Красной площади, после которого всех по домам развезут троллейбусы.

И неприятная новость — в Чернигове женщина выпала из маршрутки.

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