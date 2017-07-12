«Детектор», 120 тысяч мошенникам и зооволонтерка о бездомных животных: основные новости за 11 июля

magictr | 12.07.2017 | Новости | Комментариев нет

Смотрите в «Детекторе» о футбольной трагедии «Десны», репутацию ФФУ и новый стадион в Чернигове.

Подземный переход возле «Украины» уже начали украшать плиткой, во время ремонта перехода в Чернигове возникли проблемы.

На Пятницкой с женщины сорвали золотую цепочку, а в другом районе города подросток ограбил 11-летнего ребенка.

Ушла из дома и не вернулась 13-летняя девушка.

Пенсионеры отдали 120 тысяч на «лечение» — мошенникам.

Председателю и секретарю Менской горсовета запретили пиариться за счет бюджета.

Бездомные животные на улицах: черниговская зооволонтерка рассказала, как уменьшить их количество.

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