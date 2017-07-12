«Детектор», 120 тысяч мошенникам и зооволонтерка о бездомных животных: основные новости за 11 июля
12.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
Смотрите в «Детекторе» о футбольной трагедии «Десны», репутацию ФФУ и новый стадион в Чернигове.
Подземный переход возле «Украины» уже начали украшать плиткой, во время ремонта перехода в Чернигове возникли проблемы.
На Пятницкой с женщины сорвали золотую цепочку, а в другом районе города подросток ограбил 11-летнего ребенка.
Ушла из дома и не вернулась 13-летняя девушка.
Пенсионеры отдали 120 тысяч на «лечение» — мошенникам.
Председателю и секретарю Менской горсовета запретили пиариться за счет бюджета.
Бездомные животные на улицах: черниговская зооволонтерка рассказала, как уменьшить их количество.
Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.
Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым