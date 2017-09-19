«Десну» ожидает кубковое противостояние в Харькове
19.09.2017 | Новости | Комментариев нет|
В среду, 20 сентября, черниговская «Десна» в Харькове проведет матч третьего предварительного этапа (1/16 финала) розыгрыша Кубка Украины по футболу сезона 2017/18 годов.
Соперниками наших футболистов будет местный «Гелиос», который сейчас делит с черниговской командой 3-е и 4-е места в турнирной таблице чемпионата Украины среди команд Первой лиги.
Рассудит соперников судейская бригада арбитров во главе с Виталием Маляром из Хмельницкого, которому будут помогать Владимир Дорошенко (н. Житомир) и Владимир Коротін (г. Киев).
Кубковое противостояние будет сыграно на харьковской «Гелиос-Арене» и начнется в 15 часов.
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