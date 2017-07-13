«Десна» вступает в борьбу за Кубок Украины
В столичном Доме футбола сегодня состоялась жеребьевка второй стадии розыгрыша Кубка Украины сезона 2017/18 годов. Именно с этого этапа соревнований начинает борьбу за престижный национальный трофей и черниговская «Десна». 28 футбольных коллективов, в том числе и наша команда, проведут поединки, победители которых продолжат борьбу за кубок нашей страны. В ходе жеребьевки соперниками «северян» стали новички Первой лиги – футбольный клуб «Балканы» из Одесской области. Матчи второго этапа Кубка Украины пройдут 26 июля и именно черниговцы будут хозяевами в этом противостоянии. Все пары участников выглядят так:
«Авангард» (Краматорск) – «Николаев» (Николаев)
«Гелиос» (Харьков) – «Оболонь-Бровар» (Киев)
«Ингулец» (Петровое Кировоградской области) – «Полтава» (Полтава)
«Нива» (Тернополь) – «Прикарпатье» (Ивано-Франковск)
«Энергия» (Новая Каховка) – «Жемчужина» (Одесса)
«Движение» (Винники) – «Горняк-Спорт» (Горишные Плавни)
«Десна» (Чернигов) – «Балканы» (Заря Одесской области)
«Агробизнес» (Волочиск) – «Нефтяник-Укрнафта» (Ахтырка)
«Колос» (Ковалевка) – «Черкасский Днепр» (Черкассы)
«Таврия» (Симферополь)/«Скала» (Стрый) – «Нива» (Винница)
«Демня» (Демня Львовской области) – «Полесье» (Житомир)
«Никополь» (Никополь) – «Арсенал-Киев» (Киев)
«Львов» (Львов) – «Волынь» (Луцк)
«Днепр-1» (Днепр) – «Сумы» (Сумы)
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