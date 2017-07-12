«Десна» встретится с болельщиками
12.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
Завтра, 13 июля, в Чернигове состоится встреча футбольного клуба «Десна» с поклонниками.
Об этом ЧЕline сообщили в пресс-службе ФК «Десна».
«Десну» на встрече будет представлять руководство клуба, тренерский штаб и игроки. На мероприятии вы сможете получить ответы на все ваши вопросы, сфотографироваться, получить автографы от футболистов команды и приобрести новую атрибутику с символикой клуба.
Приглашаются все желающие. Вход – свободный.
Встреча начнется в 19:00 в культурно-деловом центре «Мировоззрение», по адресу проспект Победы, 108-А.
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