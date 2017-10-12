«Десна» сыграла «сухой» матч в дождливую погоду
В центральном матче 16-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Первой лиги сошлись в поединке черниговская «Десна» и «Ингулец» из поселка Петровское.
К очному противостоянию в турнирной таблице команды занимали третье и пятое место, соответственно. До матча в Чернигове оба клуба подошли в хорошем настроении, ведь в прошлом туре и гости, и хозяева поля свои матчи выиграли. «Десна» и вовсе сумела переписать свою историю, нанеся сокрушительное поражение на выезде МФК «Николаев» со счетом 8:1.
В стартовом составе «северян» на матч против «Ингульца» вышел и «звездный» новичок «Десны» Денис Олейник. Матч на стадионе имени Ю.Гагарина начался с довольно высокого прессинга черниговских футболистов.
Однако уже на 5-й минуте очень опасно пробивал полузащитник днепропетровской команды Владислав Клименко, создав первый опасный момент у ворот Константина Махновского. А вот на 8-й минуте мог отличиться Денис Олейник, который мощным ударом замыкал передачу Дениса Фаворова с правого фланга атаки, и лишь усилиями защитника мяч прошел выше ворот. Большинство времени в первом тайме команды провели в центре поля, пытаясь контролировать мяч.
На 36-й минуте игры защитник команды гостей Денис Балан сыграл рукой возле своей штрафной, однако заработать с этого опасного штрафного удара каких-то дивидендов «Десне» так и не удалось. Удар Егора Картушова прошел выше ворот. Весь первый тайм над полем черниговского стадиона шел дождь, однако до перерыва счет на табло так и остался «сухим».
Рисунок игры во втором тайме почти не изменился. На 52-й минуте Денис Фаворов жестко столкнулся головой с защитником петровской команды Денисом Баланом. После неприятного стыка оба футболиста покинули поле в сопровождении медиков.
На 56-й минуте лишь невероятный сейв Константина Махновского стал на пути выстрела Евгения Запорожца. А уже через минуту Александр Филиппов пытался перебросить голкипера команды гостей, однако в створ ворот он так и не попал. В концовке матча черниговские футболисты пытались создать определенную навал на ворота своих соперников,чтобы вырвать победу в матче. Однако финальный свисток арбитра зафиксировал очередную «сухую» ничью на своем поле, и лишь один зачетный балл добавлен к своего актива в турнирной таблице.
Сейчас черниговская «Десна» набирает 33 очка после шестнадцати туров и занимает 3-е место, отставая от «Полтавы», которая свой матч проиграла ковалевском «Колоса», на 2 балла.
Свой очередной поединок черниговская «Десна» проведет в Харькове против еще одного преследователя нашей команды местного «Гелиоса», который «дышит в спину» северским футболистам, идя на четвертой позиции. Матч состоится 16 октября.
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