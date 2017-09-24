«Десна» продолжает чеканить победы
На матч тринадцатого тура чемпионата Украины по футболу среди команд Первой лиги черниговская «Десна» в статусе фаворита пришла в гости к кременчугского «Кремня». Следует отметить, что команды сейчас находятся на диаметрально противоположных местах в турнирной таблице – «северяне» занимают третью строчку, а футболисты из Кременчуга расположились в зоне вылета.
Матч прогнозируемо начался с мощных атак гостей из Чернигова. «Деснянцы» пытались забить «быстрый» мяч в ворота своих соперников. И уже на 3-й минуте матча им это удалось – Денис Фаворов удачно замкнул подачу с углового, открыв счет в матче. После забитого гола черниговские футболисты продолжали играть «первым номером» и раз за разом тревожить оборону и голкипера хозяев поля. До перерыва «деснянцы» имели возможность увеличить преимущество над своими соперниками, однако по-настоящему опасных моментов у ворот Андрея Олейника почти не возникало. Как следствие — на отдых команды ушли при счете 1:0 в пользу команды гостей.
Во второй половине матча рисунок игры совсем не изменился. «Северяне» искали возможности удвоить свое преимущество над «Кремнем», а хозяева большую часть времени проводили в обороне собственных ворот. А вот на 75-й минуте уже Константину Махновскому пришлось дважды подряд вступать в игру и выручать свою команду на последнем рубеже. Хозяева поля пытались спасти хотя бы очко в матче с одним из лидеров Первой лиги, однако определенная навала на ворота черниговской команды был прерван финальным свистком главного арбитра матча, который и зафиксировал очередную победу северских футболистов.
Добавив в свой актив еще три зачетных балла, в активе черниговской «Десны» теперь 28 очков. Черниговцы продолжают занимать 3-ю строчку в турнирной таблице. Свой следующий поединок «северяне» проведут 30 сентября. На собственном поле «Десна» будет принимать столичную «Оболонь – Бровар».
Дмитрий Дриганов
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