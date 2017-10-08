«Десна» потопила «корабелов»
Матч 15-го тура чемпионата Украины среди команд Первой лиги черниговская «Десна» проводила в гостях против «корабелов» из Николаева. Игра между этими соперниками закрывала игры отчетного тура, а потому «деснянцы» уже знали о «осечки» своих прямых конкурентов – «Полтава» потерпела поражение от луцкой «Волыни», а «Арсенал» сыграл безголевой матч с «Нефтяником – Укрнафтой» в Ахтырке. Черниговская команда в свою очередь пыталась набрать максимум очков в матче против МФК «Николаев», чтобы сократить отставание от лидеров турнира.
Игра началась, как говорится, «без разведки». Черниговцы с первых минут старались действовать более агрессивно. Поле городского стадиона в Николаеве после дождя было не очень хорошего качества, а поэтому больших скоростей не было. Много опасных моментов у ворот хозяев поля черниговцы смогли создать после «стандартов». На 25-й минуте игры мяч побывал в сетке ворот николаевцев, однако судья зафиксировал, что гол был забит из положения «вне игры». А вот на 33-й минуте после подачи Александра Волкова с углового лучше всех в штрафной хозяев сориентировался Денис Фаворов, который и открыл счет на табло, точно пробив головой. А на 37-й минуте уже Константин Махновский сумел выиграть дуэль» с полузащитником николаевской команды, приняв выстрел на себя.На 44-й минуте «гол в раздевалку» забил все тот же Денис Фаворов, который опять же замкнул подачу с углового, однако забив на этот раз не головой, а ногой в ближний от голкипера угол ворот. На перерыв команды ушли при счете 2:0 в пользу черниговской «Десны».
Рисунок игры во втором тайме почти не изменился. «Деснянцы» продолжали играть «первым номером». И уже в начале тайма «хет-трик» на свой счет записал защитник «Десны» Денис Фаворов, который оказался в нужном месте, воспользовавшись ошибкой голкипера МФК «Николаев». Этот гол полностью деморализовал команду господарей поля. Раз за разом возникали очень опасные моменты у ворот «корабелов».
На 52-й минуте с шести метров не смог попасть в пустые ворота Александр Филиппов, пробив выше ворот. На 60-й минуте матча довольно курьезный гол забили и николаевке. После навеса с левого фланга от Сергея Герасимця мяч попал в штангу и закатился в сетку черниговской команды. На 69-й минуте после очередного розыгрыша углового четвертый гол забил Егор Картушов, который в одно касание точно и мощно пробил по воротам Ярослава Важинского. А на 74-й минуте матча выход один на один реализовал нападающий черниговской команды Александр Филиппов, сделав счет на табло 5:1. А уже через три минуты в штрафной площадке был сбит Игорь Кириенко, и судья назначил «пенальти» в ворота николаевской команды.
И уже «покер» с одиннадцатиметровой отметки занес в свой актив Денис Фаворов. На 80-й минуте на поле появился Максим Банасевич, который уже через 10 секунд забил седьмой мяч в ворота господарей поля. И уже в добавленное время Александр Волков точным выстрелом в «девятку» поставил итоговую точку в этом матче. Финальный свисток арбитра матча зафиксировал разгромную гостевую победу «северян» над МФК «Николаев» со счетом 8:1.
Черниговская команда набирает 32 очка после 15 игр и продолжает занимать третью строчку в турнирной таблице, сокращая отставание от двух первых мест. Свой следующий поединок черниговская «Десна» проведет 11 октября на своем поле против «Ингульца» с Петром. Начало матча в 16 часов.
Дмитрий Дриганов
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