«Десна» побеждает «Волынь»
Черниговская «Десна» матчем против луцкой «Волыни» начала очередной чемпионат Украины среди команд Первой лиги.
Еще месяц назад лучане выступали в национальной Премьер-лиге, однако не смогли сохранить прописку в элитном дивизионе нашей страны. А вот черниговцы наоборот — по спортивному принципу завоевали право повыситься в классе. Однако функционеры Федерации футбола Украины «не захотели видеть» «северян» в элите, найдя повод оставить «деснянцев» в Первой лиге.
Накануне старта нового чемпионата в черниговской команды присоединились некоторые игроки. Вернулись в ряды «Десны» полузащитник Денис Скепский и защитник Вадим Жук. А вот «Волынь» значительно «омолодилась», однако главной неожиданностью в преддверии отчетного матча стала отставка главного тренера луцкой команды Виталия Кварцяного, место которого на тренерском мостике занял его помощник Ярослав Комзюк.
Из-за неготовности футбольного газона на стадионе им. Ю. Гагарина в Чернигове, свой стартовый поединок «Десна» проводила на столичной «Оболонь – арене», которая в прошлогоднем розыгрыше стала «фартовой» для «северян».
Со стартового свистка Александр Рябоконь выставил против лучан почти оптимальный состав. Команды очень резво начали матч, играя практически без центра поля. Однако первый по-настоящему острый момент возник лишь на 25-й минуте игры — защитник «Волыни» Сергей Мілінішин наносил завершающий удар по воротам Константина Махновского после розыгрыша углового, однако переиграть голкипера «северян» ему не удалось. Этот «звоночек» заставил черниговцев заиграть еще более агрессивно и прибавить в атакующих действиях. На 31-й минуте на подступах к штрафной «Волыни» защитники сбили Егора Картушова, который и подошел к мячу исполнить штрафной удар. Выстрел полузащитника «Десны» выдался удачным и мяч затрепотів в нижнем углу ворот соперника, тем самым открыв счет забитым голам черниговской команды в новом чемпионате.
На 35-й минуте Андрей Мостовой нанес мощный удар с дальней дистанции и попал в перекладину ворот лучан. А за пять минут до завершения первой половины игры Александр Филиппов, выйдя один на один, не смог попасть в ворота соперника. А уже через минуту Евгений Чепурненко имел возможность удвоить счет, однако мяч пролетел над перекладиной ворот.
Во втором тайме команды и не думали сбрасывать тех сумасшедших скоростей, на которых играли в первой половине матча. Работы прибавилось в обоих голкиперов играющих команд. На 68-й минуте Евгений Чепурненко с двенадцати метров не попал в рамку ворот «Волыни», а уже через минуту было «жарко» в штрафной площадке хозяев поля. За десять минут до завершения матча лишь умопомрачительный сейв Константина Махновского помог «Десне» оставить свои ворота «сухими». До финального свистка арбитра еще не менее чем трижды кожаная пуля могла побывать в сетке ворот гостей, однако матч так и закончился с минимальным преимуществом нашей команды.
Эта победа стала важной для всех черниговских болельщиков, ведь именно луцкая «Волынь» считается прямым конкурентом «северян» в борьбе за право повыситься в классе по итогам сезона.
Свой следующий поединок черниговская «Десна» проведет 22 июля. В гостях наша команда сыграет против «Полтавы». А уже 26 июля ожидаем кубковое противостояние с одесским «Балканами» на родном стадионе в Чернигове.
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