«Черниговводоканал» похвастался миллионными прибылями
10.10.2017 | Новости | Комментариев нет|
Прибыль коммунального предприятия «Черниговводоканал» за 2016 год составил почти 30 миллионов гривен.
Об этом сегодня, 10 октября, на утренней совещании в Черниговском горсовете заявил директор КП «Черниговводоканал» Сергей Малявко.
«Это впервые за много лет. Прибыль за 8 месяцев 2017 года уже превысил прошлогодний показатель и составляет 43,3 миллиона гривен. Это даже без учета курсовой разницы», — отметил Сергей Малявко.